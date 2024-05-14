В российский СИЗО передали пропитанные метадоном носки

В Ингушетии полиция изъяла пропитанные метадоном носки из посылки в СИЗО

В Республике Ингушетия полицейские изъяли из посылки, отправленной в местный СИЗО, носки, пропитанные метадоном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Посылка предназначалась арестованной за незаконный оборот наркотиков 29-летней женщине. Ее отправили из подмосковной Балашихи. В результате исследования эксперты криминалистического центра МВД по Республике Ингушетия установили, что масса запрещенного вещества, содержащегося на поверхности пары белых носков, составляет 0,22 грамма.

Получательница призналась, что знала о наркотике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики выясняют личность отправителя метадона.

3 мая сообщалось, что сотрудники столичного СИЗО-2 («Бутырка») пресекли попытку передачи наркотиков в камеру. При осмотре посылки силовики обратили внимание на домашние тапочки, подошвы которых оказались полны наркотиков. Из обуви извлекли 117 пакетиков с веществами.