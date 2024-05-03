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19:27, 3 мая 2024Силовые структуры

Заключенному СИЗО «Бутырка» передали полные наркотиков домашние тапочки

Сотрудники московского СИЗО-2 перехватили домашние тапочки с наркотиками

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники столичного СИЗО-2 («Бутырка») пресекли попытку передачи наркотиков в камеру. Об этом в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщает агентство новостей «Москва».

По данным издания, сотрудники получили информацию о готовящейся передаче наркотиков одному из содержащихся в изоляторе мужчин. При тщательном осмотре предназначавшейся заключенному посылки силовики обратили внимание на домашние тапочки, подошвы которых оказались полны наркотиков. Из обуви извлекли 117 пакетиков с веществами.

Также при досмотре посылки другого заключенного силовики обнаружили вещества внутри десятикилограммовой партии фиников. Среди изъятых наркотиков оказались мефедрон, гашиш и прегабалин, он же «лирика».

18 августа в Краснодарском крае старший инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 и его служебная собака Эдвин пресекли пронос наркотиков в учреждение.

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      Владимир Седов
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