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09:04, 14 мая 2024Наука и техника

В США рассказали о советском предшественнике «Арматы»

TNI: советский танк Т-95 мог получить пушку калибра 152 миллиметра

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Советский и российский танк Объект 195, также известный как Т-95, мог получить орудие калибра 152 миллиметра и необитаемую башню. О машине, которую считают предшественником танка Т-14 «Армата», рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«У этого чудовища была 152-миллиметровая пушка. У него была башня с дистанционным управлением. Т-95 имел усиленную броню нового поколения», — перечислил преимущества Т-95 автор.

Работы над машиной начали в рамках советской программы «Совершенствование-88». Главным отличием Т-95 должна была стать компоновка с размещением экипажа в бронированной капсуле, отделенной от башни и снарядов. Разработку танка прекратили в 2009 году, а часть конструктивных решений «Объекта 195» применили в «Армате».

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      Даниил Иринин
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