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07:50, 14 мая 2024Россия

В Тихоокеанском флоте объяснили дым в российском городе

ТОФ: дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке связан с плановыми учениями

Фото: Pavlo Palamarchuk / Globallookpress.com

Дым, который могли видеть жители части Владивостока, связан с плановыми учениями. Об этом, объясняя источник дыма, завяили в отделе информаицонного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ), передает РИА Новости.

В местных Telegram-каналах до этого сообщалось, что в микрорайоне Змеинка чувствуется едкий запах. На опубликованных там кадрах виден дым.

Как отметили в ТОФ, проводятся учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций. Они проходят во Владивостоке и прилегающей акватории.

Ранее о стрельбе власти предупредили жителей Севастополя. Как уточнил глава города Михаил Развожаев, люди могут услышать громкие звуки, так как в районе Северного и Южного молов пройдут тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

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      Анастасия Шейкина
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