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15:01, 14 мая 2024Бывший СССР

ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы

Бойцы ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы

Фото: РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС России взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик с позывным Руда.

«Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами, и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем», — рассказал военнослужащий.

По его словам, бойцы ВС России ведут постоянный визуальный контроль передвижений колонн Вооруженных сил Украины (ВСУ), выезжающих из Харькова.

«Людей они не жалеют, им все равно, сколько там погибнет, сколько зайдет, сколько выйдет», — заключил Руда.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области Украины перешли под контроль Вооруженных сил России.

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      Валентин Карант
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