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16:49, 14 мая 2024Экономика

Вывоз российской нефти морем упал

Bloomberg: экспорт российской нефти морем упал на 3,05 млн баррелей в неделю

Фото: Yörük Işık / Reuters

За неделю с 6 по 12 мая экспорт российской нефти морем упал до восьминедельного минимума. Вывоз энергоресурсов из сократился на 3,05 миллиона баррелей в неделю, сообщает Bloomberg.

Потоки нефти из крупных портов Приморск и Усть-Луга на Балтийском побережье и из Мурманска в Арктике упали до восьминедельного минимума, аналогично сократились и средние показатели за месяц. По данным аналитиков, за неделю на 30 танкеров, вышедших в море, погрузили 22,69 миллиона баррелей российской нефти. Суточное сокращение составило порядка 440 тысяч баррелей — до 3,24 миллиона баррелей в день. На данный момент поставки сырой нефти в этом году примерно на 30 тысяч баррелей в день ниже среднего показателя 2023 года, отмечает издание

При этом указанные данные не учитывают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO. Грузы АО «КазТрансОйл» отправляются транзитом через Россию на экспорт через Новороссийск и Усть-Лугу, и на них не распространяются санкции Европейского союза или потолок цен. Сырье из соседней республики смешивается с российской нефтью для создания единого экспортного сорта.

Представители ОПЕК+ сообщили о падении среднесуточных объемов добычи нефти в России на 154 тысячи баррелей. В апреле показатель снизился до отметки в 9,292 миллиона баррелей. Месяцем ранее в стране добывали 9,446 миллиона баррелей в день. Такую тенденцию объяснили обязательствами РФ по снижению добычи сырья в рамках соглашения стран-экспортеров.

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      Вячеслав Агапов
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