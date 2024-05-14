Мария Захарова прокомментировала нападение на журналистку «Звезды» в Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала нападение на российскую журналистку в Грузии. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Свежий пример того, до чего доводят пресловутые "либеральные ценности": защита свободы слова и плюрализма на глазах превращается в избиение, оскорбление и агрессивное запугивание журналистов. Интересно, выкрикивающие нецензурную брань в курсе, за что их кинули на баррикады и просто кинули западные спонсоры?» — написала Захарова.

О нападении на своего корреспондента около здания парламента Грузии ранее сообщил телеканал «Звезда». Как сообщается, митингующие толкнули журналистку, а после начали оскорблять.

Ранее стало известно, что полиция Грузии начала разгонять протестующих против принятия закона об иноагентах, собравшихся у здания парламента и пытавшихся попасть на его территорию.