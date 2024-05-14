Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 14 мая 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала нападение на российскую журналистку в Грузии

Мария Захарова прокомментировала нападение на журналистку «Звезды» в Грузии

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала нападение на российскую журналистку в Грузии. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Свежий пример того, до чего доводят пресловутые "либеральные ценности": защита свободы слова и плюрализма на глазах превращается в избиение, оскорбление и агрессивное запугивание журналистов. Интересно, выкрикивающие нецензурную брань в курсе, за что их кинули на баррикады и просто кинули западные спонсоры?» — написала Захарова.

О нападении на своего корреспондента около здания парламента Грузии ранее сообщил телеканал «Звезда». Как сообщается, митингующие толкнули журналистку, а после начали оскорблять.

Ранее стало известно, что полиция Грузии начала разгонять протестующих против принятия закона об иноагентах, собравшихся у здания парламента и пытавшихся попасть на его территорию.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше