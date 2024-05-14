Житель ДНР: ВСУ и полиция сдавали в комиссионку в Очеретино награбленное

Полиция и Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил РИА Новости житель соседнего села Сергей.

По его словам, награбленное они сдавали в комиссионку в Очеретино, где для этого открыли специальную лавку. «Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам», — утверждает он. По словам собеседника агентства, украинские военные «даже унитазы поснимали».

Ранее стало известно, что ВСУ активно занимаются мародерством на подконтрольной им части Херсонской области на правом берегу Днепра. Как рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, солдаты выносят из оставленных домов мебель и другие ценности, после чего увозят автомобили. Иногда это происходит на участках, где все еще есть жильцы.