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18:54, 14 мая 2024Путешествия

Жители еще одного популярного курорта Европы захотели избавиться от туристов

Daily Mail: жители Афин захотели избавиться от туристов вслед за испанцами

Фото: David Tip / Unsplash

Жители Афин захотели избавиться от массового наплыва туристов вслед за испанцами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на улицах популярного курорта Европы стали появляться граффити с призывами к иностранцам поскорее уезжать домой. Коме того, греки выходят на протестные акции, которые заканчиваются вандализмом и поджогами. Местные считают, что чрезмерный рост турпотока вредит столице страны.

11 апреля на другом популярном курорте Европы началась голодовка в знак протеста против массового наплыва туристов на остров. Активисты вышли на митинг и заявили, что не будут есть, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты.

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      Марк Успенский
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