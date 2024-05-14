Жители еще одного популярного курорта Европы захотели избавиться от туристов

Daily Mail: жители Афин захотели избавиться от туристов вслед за испанцами

Жители Афин захотели избавиться от массового наплыва туристов вслед за испанцами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на улицах популярного курорта Европы стали появляться граффити с призывами к иностранцам поскорее уезжать домой. Коме того, греки выходят на протестные акции, которые заканчиваются вандализмом и поджогами. Местные считают, что чрезмерный рост турпотока вредит столице страны.

11 апреля на другом популярном курорте Европы началась голодовка в знак протеста против массового наплыва туристов на остров. Активисты вышли на митинг и заявили, что не будут есть, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты.