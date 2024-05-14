В Тбилиси напали на российскую журналистку

В Тбилиси участница протеста напала на корреспондентку канала «Звезда» Радомскую

В Тбилиси участница акции протеста против закона об иноагентах напала на корреспондентку российского телеканала «Звезда» Катерину Радомскую. Об этом сообщается на сайте канала.

Инцидент произошел, когда журналистка освещала акцию протеста, проходившую в Тбилиси у парламента Грузии. В какой-то момент за кадром начали раздаваться антироссийские лозунги, затем одна из протестующих два раза толкнула Радомскую. Присутствующие остановили нападавшую и увели ее.

Отмечается, что другие демонстранты освистали съемочную группу телеканала, некоторые показали в камеру средний палец.

Ранее 14 мая сообщалось, что протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение перед парламентом Грузии. Уточнялось, что спецназ начал задерживать демонстрантов.

Перед этим стало известно, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.