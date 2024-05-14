Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:57, 14 мая 2024Интернет и СМИ

В Тбилиси напали на российскую журналистку

В Тбилиси участница протеста напала на корреспондентку канала «Звезда» Радомскую

Кадр: ТРК «Звезда»

В Тбилиси участница акции протеста против закона об иноагентах напала на корреспондентку российского телеканала «Звезда» Катерину Радомскую. Об этом сообщается на сайте канала.

Инцидент произошел, когда журналистка освещала акцию протеста, проходившую в Тбилиси у парламента Грузии. В какой-то момент за кадром начали раздаваться антироссийские лозунги, затем одна из протестующих два раза толкнула Радомскую. Присутствующие остановили нападавшую и увели ее.

Отмечается, что другие демонстранты освистали съемочную группу телеканала, некоторые показали в камеру средний палец.

Ранее 14 мая сообщалось, что протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение перед парламентом Грузии. Уточнялось, что спецназ начал задерживать демонстрантов.

Перед этим стало известно, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше