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16:14, 14 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение перед парламентом

Противники закона об иноагентах в Тбилиси прорвались к парламенту

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали металлическое ограждение перед парламентом Грузии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что спецназ начал задерживать демонстрантов.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Речь идет о законе «О прозрачности иностранного влияния».

Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что принятие Грузией закона об иноагентах станет препятствием на пути страны в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на документ, принятый парламентом.

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      Анастасия Яланская
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