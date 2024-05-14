Закон об иноагентах назвали препятствием на пути Грузии в ЕС

Стано: закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС

Принятие Грузией закона об иноагентах станет препятствием на пути страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что политические лидеры не сделают этого, но мы также понимаем, что дискуссии продолжаются. Если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием на европейском пути Грузии», — сказал он.

Стано отметил, что в Брюсселе очень внимательно следят за событиями в Грузии. По мнению ЕС, закон опасен для европейских устремлений Тбилиси. В Евросоюзе будут обсуждать конкретные последствия в случае принятия законопроекта, добавил он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент примет законопроект об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Кроме того, как рассказала депутат Екатерина Херхеулидзе, 13 мая юридический комитет парламента принял в третьем чтении документ за две минуты.