Байден попросил Трампа «сделать его день», сойдясь с ним в дебатах

Президент США Джо Байден предложил бывшему лидеру страны Дональду Трампу сойтись с ним в дебатах и тем самым скрасить его день. Об этом сообщает Reuters.

«Дональд Трамп проиграл мне два раза на дебатах в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подебатировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов сделать это дважды», — заявил Байден.

Лидер государства предложил экс-президенту провести дебаты в июне и сентябре, а также попросил Трампа помочь ему с выбором точных дат. Байден добавил, что экс-президент, по его сведениям, «свободен по средам».

Ранее президент США назвал бывшего лидера неудачником, добавив, что «у него проблемы».