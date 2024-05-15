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16:34, 15 мая 2024Мир

Байден попросил Трампа «сделать его день»

Байден попросил Трампа «сделать его день», сойдясь с ним в дебатах
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Chris Kleponis - CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден предложил бывшему лидеру страны Дональду Трампу сойтись с ним в дебатах и тем самым скрасить его день. Об этом сообщает Reuters.

«Дональд Трамп проиграл мне два раза на дебатах в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подебатировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов сделать это дважды», — заявил Байден.

Лидер государства предложил экс-президенту провести дебаты в июне и сентябре, а также попросил Трампа помочь ему с выбором точных дат. Байден добавил, что экс-президент, по его сведениям, «свободен по средам».

Ранее президент США назвал бывшего лидера неудачником, добавив, что «у него проблемы».

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      Елизавета Мытарева
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