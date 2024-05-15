Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 15 мая 2024Мир

Байден обозвал Трампа неудачником

Байден обозвал Трампа неудачником с проблемами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден назвал экс-главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — подчеркнул американский глава.

Ранее Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для демократии в стране. До этого президент усомнился в том, что Трамп признает результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в случае поражения. назвал такой сценарий опасным.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?

      США задумали отправить Украине еще одну батарею Patriot

      Байден обозвал Трампа неудачником

      Появились подробности обстрела Белгородской области

      В Швеции призвали отказаться от иранской ядерной сделки

      Россиянин описал дороги в Таджикистане фразой «на пятой точке оценил весь кайф»

      Нетаньяху возмутил израильских военных

      В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу с посланием

      Эксперт оценил влияние возможного ввода войск НАТО на ход конфликта на Украине

      Китай обратился к Москве и Киеву с призывом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше