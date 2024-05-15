Байден обозвал Трампа неудачником с проблемами

Президент США Джо Байден назвал экс-главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот другой парень — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — подчеркнул американский глава.

Ранее Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для демократии в стране. До этого президент усомнился в том, что Трамп признает результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в случае поражения. назвал такой сценарий опасным.