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17:11, 15 мая 2024Спорт

Боец UFC Гейджи рассказал о нокаутировании самого себя

Боец UFC Джастин Гейджи рассказал, как в детстве нокаутировал сам себя

Фото: Jeff Swinger / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гейджи рассказал, как нокаутировал в детстве сам себя. Его слова приводит Bloody Elbow.

«В нашем городе был прилавок, где продавались всякие булки. В один момент мне вздумалось пробить головой столешницу этого прилавка. Просто ради интереса. В итоге отправил сам себя в нокаут, мне наложили швы. Мама была просто в ярости», — вспомнил Гейджи.

В последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Гейджи проиграл нокаутом соотечественнику Максу Холлоуэю. Спустя несколько дней после турнира Гейджи заявил, что собирается взять перерыв от боев на полгода.

Всего на счету Гейджи 25 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел пять поражений. Американец — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

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      Илья Костин
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