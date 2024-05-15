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12:23, 15 мая 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады рассказал о последствиях отмены поездок Зеленского в Европу

Олейник: отмена поездок Зеленского в Европу затянет поставки оружия на Украину

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Отмена визитов президента Украины Владимира Зеленского в Испанию и Португалию для подписания соглашения по безопасности может затянуть оружейные поставки Европы на Украину. О последствиях подобного решения рассказал РИА Новости бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Вероятно, спонсоры семь раз подумают перед тем, как дать деньги. (...) Те же американцы требуют с европейцев давать деньги, системы Patriot. Зеленский даже предлагал в аренду взять. А кто даст? Дают победителю или хотя бы если есть основания говорить о возможных победах, а кто дает проигравшему?» — указал политик.

По его словам, подобные решения Зеленского требуют объяснений, а повлиять на них мог посетивший Киев госсекретарь США Энтони Блинкен, посоветовавший украинскому лидеру уделить больше внимания внутренним проблемам в стране.

Ранее телеканал CNN Portugal сообщал, что причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжелая внутренняя ситуация» на Украине. По мнению телеканала, украинские власти, скорее всего, пришли к выводу, что неоднозначная ситуация на фронте делает въезд за границу в настоящее время нецелесообразным.

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      Валентин Карант
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