Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:47, 15 мая 2024Мир

Стала известна причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

CNN: Зеленский отменил свой визит в Испанию из-за ситуации на поле боя
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжела внутренняя ситуация» на Украине. Об этом стало известно телеканалу CNN Portugal.

«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — отметили журналисты.

По мнению телеканала, украинские власти, скорее всего, пришли к выводу, что неоднозначная ситуация на фронте делает въезд за границу в настоящее время нецелесообразным. В частности, журналисты указали на сложную обстановку в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в последний момент отменил свой визит в Испанию, где в эту пятницу должна была состояться встреча с премьер-министром страны Педро Санчесом. На этой встрече Киев и Мадрид планировали подписать соглашение об обеспечении безопасности.

Накануне Владимир Зеленский снова пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных на этом направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?

      Названа техника для достижения яркого оргазма

      Сын Кононенко написал письмо после смерти отца

      В России после атаки беспилотников на топливную базу произошло два взрыва

      Стал известен врио губернатора Кемеровской области

      В Госдуме назвали основную проблему российского спорта

      Стало известно о новых обысках по делу главного кадровика Минобороны

      Стала известна причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

      В Японии быстро распространилась смертельная болезнь

      Пленный боец ВСУ признался в расстреле сослуживцев из окна многоэтажки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше