Стала известна причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

CNN: Зеленский отменил свой визит в Испанию из-за ситуации на поле боя

Причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжела внутренняя ситуация» на Украине. Об этом стало известно телеканалу CNN Portugal.

«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — отметили журналисты.

По мнению телеканала, украинские власти, скорее всего, пришли к выводу, что неоднозначная ситуация на фронте делает въезд за границу в настоящее время нецелесообразным. В частности, журналисты указали на сложную обстановку в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в последний момент отменил свой визит в Испанию, где в эту пятницу должна была состояться встреча с премьер-министром страны Педро Санчесом. На этой встрече Киев и Мадрид планировали подписать соглашение об обеспечении безопасности.

Накануне Владимир Зеленский снова пожаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных на этом направлении.