Экс-главврача российской психбольницы осудят за присвоение 14 миллионов рублей

В Приморском крае осудят экс-главврача психбольницы за присвоение 14 млн рублей

В Приморском крае прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Краевой клинической психиатрической больницы и жительницы региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Они проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Бывший главврач также обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Их дело направят в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест.



По версии следствия, с января 2019-го по апрель 2023 года бывший руководитель Краевой клинической психиатрической больницы незаконно заключил от имени учреждения со своей знакомой предпринимательницей более 200 контрактов на поставку медицинских изделий и товаров по завышенным ценам. В результате он присвоил более 14 миллионов рублей.

В апреле 2019 года мужчина также получил взятку в размере 100 тысяч рублей от 58-летнего мужчины, который 37 лет стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Взамен он снял его с учета и уничтожил данные о нем из картотек медучреждения.



Ранее стало известно, что в Подмосковье главный врач Орехово-Зуевской больницы попал под суд за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей.