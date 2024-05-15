Эрдоган заявил об осведомленности о «кукловодах» попытки госпереворота

Эрдоган после предупреждений о госперевороте сказал, что знает «кукловодов»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предупреждений о возможной попытке государственного переворота сказал, что знает «кукловодов» и тех, кто ведет эту игру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», — отметил турецкий лидер.

15 мая лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил Эрдогана о вероятности попытки госпереворота.

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения властей после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.