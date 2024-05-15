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11:07, 15 мая 2024Спорт

Фигуриста из Австралии пожизненно дисквалифицировали за домогательства

Фигуриста Керри пожизненно отстранили за домогательства к несовершеннолетним
СюжетЛетние Олимпийские игры
Брендан Керри

Брендан Керри. Фото: David J. Phillip / AP

Австралийский фигурист Брендан Керри был пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Об этом сообщает ESPN.

В отчете Центра безопасного спорта США (Center for Safe Sport) утверждается, что Керри, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно вступал в половой контакт с несовершеннолетними фигуристками. Среди которых была Грейси Голд — бронзовый призер Олимпийских игр-2014 и двукратная чемпионка США.

Керри имеет право обжаловать пожизненное отстранение. Кроме того, оно не распространяется на участие в турнирах за пределами США, так как Center for Safe Sport не имеет юрисдикции в других государствах.

29-летний Керри был одним из знаменосцев Австралии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Фигурист выиграл семь национальных титулов подряд в Австралии в период с 2013 по 2019 год.

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      Илья Костин
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