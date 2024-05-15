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17:55, 15 мая 2024Мир

Генсек НАТО отреагировал на покушение на премьера Словакии

Столтенберг заявил о шоке из-за покушения на Фицо и пожелал ему выздоровления
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Byline: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического Йенс Столтенберг заявил о шоке из-за покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также пожелал ему скорейшего выздоровления. Соответствующее сообщение генсек опубликовал в социальной сети X.

«Шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я желаю ему сил и скорейшего выздоровления. Мыслями — с Робертом Фицо, его близкими и народом Словакии», — говорится в тексте публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение на премьер-министра Словакии является ужасающим. «Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере», — написал он.

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, политика госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

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      Виктория Кондратьева
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