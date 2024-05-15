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20:23, 15 мая 2024Забота о себе

Гинеколог перечислила малоизвестные симптомы менопаузы

Гинеколог Хейвер назвала эффект замороженного плеча симптомом менопаузы

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Мэри Клэр Хейвер рассказала, что больше половины женщин не догадываются, что испытывают симптомы менопаузы, и списывают свое состояние на проблемы со здоровьем. Мнение врача приводит HuffPost.

Первым малоизвестным признаком Хейвер назвала проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые зачастую выражаются болью или эффектом замороженного плеча. По ее словам, с этим симптомом сталкивается около 80 процентов женщин. «Вы не можете двигаться. Это действительно больно. Не получается заложить руку за спину или надеть лифчик», — описала состояние Хейвер.

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Врач также отметила, что многие женщины в период менопаузы жалуются на спутанность сознания и всерьез полагают, что у них начинается деменция. Еще одно неочевидное проявление, продолжила гинеколог, — это внезапные панические атаки. Менопауза также может вызывать нарушения сна, шум в ушах или головокружение, перечислила она.

Ранее акушер-гинеколог Шри Датта развеяла миф о женской физиологии. По ее словам, не существует единого правильного размера гениталий.

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      Екатерина Улитина
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