Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили ситуацию в Харьковской области

Кулеба: в центре разговора с Блинкеном была Харьковская область

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в центре разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве была Харьковская область и подконтрольная Украине часть Донбасса, передает РИА Новости.

«Сегодня, когда мы говорили, почти в каждом вопросе в центре внимания была Харьковская и Донецкая области, наиболее сложные участки фронта», — заявил Кулеба.

Помимо этого, по его словам, он обсудил с госсекретарем объем военной помощи Украине и скорость поставок оружия и боеприпасов, чтобы Вооруженные силы Украины «могли сорвать наступательные планы России».

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. По его словам, новый американский фонд помощи позволит обеспечить как закупки оружия в других странах, так и развитие военно-промышленного комплекса Украины.