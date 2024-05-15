Инстасамка и Баста показали первые посты и фото в сети

Инстасамка, Баста и Клава Кока показали первые публикации в сети «ВКонтакте»

Российские артисты показали свои первые публикации в сети в рамках рекламной кампании «ВКонтакте». Первыми записями поделились исполнительницы Инстасамка и Клава Кока, блогер Влад А4, комик Антон Шастун и рэпер Баста. Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети.

«ВКонтакте стала местом встречи для многомиллионной аудитории с разными интересами. Пользователей объединили первые эмоции, связанные с соцсетью: первый друг, лайк, пост и трек в плейлисте. Современные сервисы соцсети позволили добавить к ним новые впечатления: от публикации первой истории или клипа до первого стрима или видеосообщения. Эти эмоции доступны для активной аудитории в 85 миллионов пользователей, которые открыли для себя мир социальной сети», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, слоган кампании «А что для тебя было первым "ВКонтакте"?» отражает идею о том, что в соцсети всегда что-то случается впервые. Так, в видеоролике можно увидеть, как Влад А4 снимает стрим, Валя Карнавал записывает клип, а Баста публикует трек. Пользователи соцсети могут присоединиться к кампании. Для этого им необходимо поделиться в посте первыми воспоминаниями и опубликовать его с хештегом #первыйВКонтакте.

Федеральная кампания стартовала на ТВ, в метро, аэропортах, вузах, на медиафасадах крупнейших городов страны, к ней присоединились известные блогеры. Пользователи смогут рассказать о своих первых моментах под постами пяти инфлюенсеров. Команда соцсети отберет самые интересные рассказы и выведет их на медиафасадах в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку. Она пройдет по востребованным IT- и digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд- и мобильную разработку, ИИ и машинное обучение, аналитику, тестирование, маркетинг, UI/UX-дизайн.