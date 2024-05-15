Карлсон сравнил Путина с Байденом

Журналист Карлсон заявил, что Путин более впечатляющий, чем Байден

Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, рассказал, какое впечатление на него произвел глава государства во время разговора. В эфире подкаста с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом он сравнил российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом. Запись их беседы доступна на сайте журналиста.

«Мне показалось, что он интересный, умный, впечатляющий человек. В некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден», — заявил журналист, говоря о Путине.

Карлсон также подчеркнул, что не занимает ни сторону американского президента, ни его российского коллеги. По его словам, люди могут посмотреть интервью с Путиным и сами сделать выводы о президенте России.

Ранее Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать Путину, но исключил из общего списка. Журналист рассказал, что собирался спросить у российского лидера, почему в Кремле отсутствуют темнокожие сотрудники.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа главы государства с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В ходе встречи они обсудили ход конфликта России и Украины, а также поговорили об участии США в военных действиях.