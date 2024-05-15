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16:16, 15 мая 2024Ценности

Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой за 575 тысяч рублей

Ведущая Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой Prada за 575 тысяч рублей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость посетила закрытый ужин в честь сотрудничества певца Димы Билана с парфюмерным брендом Jusbox. На размещенных фото она предстала в корсетном черном миди-платье без бретелей и остроносых туфлях на каблуках. Также блогерша уложила волосы волнами и накрасила губы красной помадой в тон маникюру.

При этом в качестве аксессуара ведущая выбрала черную каркасную сумку итальянского бренда Prada с застежкой в виде головы с высунутым языком. Стоимость данного изделия составляет 6,3 тысячи долларов (около 575 тысяч рублей), отмечает журнал Her World Singapore.

Ранее Собчак обматерила хейтеров из-за критики ее внешности в сети.

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      Карина Черных
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