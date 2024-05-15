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08:33, 15 мая 2024Мир

Министр обороны Швеции высказался об отправке войск на Украину

Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Отправка шведских войск на Украину в данный момент исключена, однако Стокгольм оставляет возможность рассмотреть подобный запрос. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, его слова приводит сайт Breaking Defence.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если оно появится, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал Йонсон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что вмешательство в конфликт России и Украины возможно, если «россияне зайдут слишком далеко». «Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать», — отметил политик.

Кроме того, Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.

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      Евгений Силаев
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