Момент уничтожения беспилотника над Татарстаном попал на видео

Mash опубликовал момент уничтожения беспилотника над Татарстаном

Момент уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Татарстаном попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике заметно, как в небе появляется вспышка. Затем видны клубы дыма.

Как выяснило издание, дрон ликвидировали над селом Верхний Услон. Этот населенный пункт расположен в 25 километрах от международного аэропорта Казани.

Подчеркивалось, что воздушную гавань в Татарстане закрыли на прием и отправление самолетов, чтобы обеспечить безопасность.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Татарстан в начале апреля. Тогда один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Два других дрона попали в общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».