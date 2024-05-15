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10:00, 15 мая 2024Россия

Момент уничтожения беспилотника над Татарстаном попал на видео

Mash опубликовал момент уничтожения беспилотника над Татарстаном

Момент уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Татарстаном попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике заметно, как в небе появляется вспышка. Затем видны клубы дыма.

Как выяснило издание, дрон ликвидировали над селом Верхний Услон. Этот населенный пункт расположен в 25 километрах от международного аэропорта Казани.

Подчеркивалось, что воздушную гавань в Татарстане закрыли на прием и отправление самолетов, чтобы обеспечить безопасность.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Татарстан в начале апреля. Тогда один беспилотник пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Два других дрона попали в общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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