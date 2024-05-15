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10:18, 15 мая 2024Бывший СССР

Наемник из США сбежал из состава ВСУ и вернулся домой

Наемник Сэмпсон сбежал из состава ВСУ и вернулся в США

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Американский наемник Бретт Сэмпсон сбежал из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вернулся в США. Об этом сообщает «АиФ».

В мае 2022 года американец прибыл на Украину и присоединился в качестве снайпера к отряду известного наемника из США Троя Оффенбекера. Сэмпсон, взявший позывной «Слик», до этого участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

В составе ВСУ наемник принял участие в боях в Харьковской области в 2022 году и Бахмуте, где подразделение понесло крупные потери. Однако в феврале 2024 года американец вернулся домой.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об участившихся отказах иностранных наемников воевать на Украине.

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