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12:13, 15 мая 2024Россия

Не евшего и не пившего пять дней ребенка-инвалида нашли рядом с собесом в Москве

В квартире в Москве нашли подростка с ДЦП, который не ел и не пил пять дней

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В квартире на улице Соловьиная Роща на северо-западе Москвы нашли ребенка-инвалида, который не ел и не пил пять дней. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным портала, у 12-летнего ребенка диагностирован детский церебральный паралич, из-за которого подросток не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. За инвалидом ухаживала мать, но когда ее брат решил проверить по видеокамере состояние племянника, то обнаружил, что в квартире слишком тихо и поспешил на помощь к ребенку. Оказалось, что мать инвалида ушла из дома еще 9 мая, и за пять дней так и не появилась, оставив сына без еды и воды. По данным издания, россиянка все это время употребляла алкоголь — даже в момент задержания она была пьяна. Сама женщина заявила, что попросила присмотреть за сыном его дедушку, однако тот не подтвердил ее слова и сообщил, что все это время не знал о состоянии внука, так как был на даче.

Дом, где жила семья, находится на той же улице, где расположен центр социального обеспечения и ресурсный центр для инвалидов. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что россиянин истязал ребенка со словами «видишь, я мразь» и снимал процесс на видео.

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      Марк Леонов
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