Немецкий генерал назвал решение для Украины

Немецкий генерал Катер призвал искать сценарии выхода из украинского конфликта

Немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt призвал к закулисным поискам возможных сценариев выхода из конфликта на Украине.

«Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов», — заявил он. По словам Катера, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «устали, они слабы», а их моральный дух упал.

Отвечая на вопрос ведущей, не стоит ли сейчас «медленно, но верно» начать «хотя бы думать» о сценариях выхода из этой «войны на истощение», генерал согласился с ней.

«Я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны!», — сказал он.

Вместе с тем, отметил Катер, это будет «очень сложно», какая-то из сторон видит возможности для прогресса в военном отношении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил обсуждение мира с Россией и урегулирования конфликта на Украине на конференции в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня.

При этом пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без участия России и Москва должна быть вовлечена в него.

