Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России. В чем его подозревают?

Shot опубликовал кадры передачи взятки генералу Минобороны РФ Кузнецову

Предполагаемая взятка, которую получил начальник Главного управления (ГУ) кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Кадры передачи взятки были сняты в Краснодаре

На видео запечатлено трехэтажное здание около Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. Оно является частью комплекса, построенного бизнесменом Левой Мартиросяном. Одно из зданий комплекса, где находится магазин, оформлено на супругу Кузнецова Светлану Захарову. Взамен на это бизнесмен получил многомиллионные госконтракты.

14 мая Басманный суд арестовал Мартиросяна до 12 июля. По версии следствия, он дал взятку Кузнецову за общее покровительство по службе.

У взяткодателя обнаружили два отеля, столовую и продуктовый магазин

Ранее стало известно, что предприниматель указан в реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации как владелец гостиниц «Рай». Одна из них находится на улице Братьев Игнатовых, вторая вместе со столовой и магазином — на улице Грибоедова. Отели продолжают работать.

По данным РИА Новости, продуктовый магазин закрыт, а в столовой есть посетители. Владелец соседнего общепита добавил, что Мартиросян открыл свой бизнес поблизости недавно.

Кадровика Минобороны арестовали еще 13 мая

Вечером 13 мая сообщалось о задержании Юрия Кузнецова. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере»). Его арестовали, позже Кузнецов обжаловал свой арест.

более 100 миллионов рублей обнаружили у арестованного Кузнецова в разных валютах

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет руководил 8-м управлением Генштаба Вооруженных сил России, которое отвечает за охрану государственной тайны.

В ходе обыска дома у Кузнецова сотрудники следственных органов нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Ранее по той же статье задержали замминистра обороны России

23 апреля на рабочем месте задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. На следующий день его отстранили от занимаемой должности. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Чиновнику предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Вину он не признал. Согласно декларациям, доходы супруги Иванова в разы превышали доходы ее мужа. В 2018 году она заработала 123,1 миллиона рублей (что в 17 раз превысило доход предыдущего года), когда Иванов — лишь 13,5 миллиона рублей.