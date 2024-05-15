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10:18, 15 мая 2024Путешествия

Пассажирский самолет загорелся после приземления и попал на видео

Komo News: пассажирский самолет Delta загорелся в Сиэтле и попал на видео

Пассажирский самолет авиакомпании Delta загорелся после приземления в Сиэтле, США, и попал на видео очевидцев. Об этом сообщает Komo News.

По информации издания, лайнер приземлился в Канкуне, Мексика, после чего в результате короткого замыкания одного из проводов его носовая часть вспыхнула. Стюардессы попросили пассажиров бросить вещи и эвакуироваться через аварийный вход в задней части самолета. На записи видно, как люди покидают самолет, в то время как передняя часть фюзеляжа начинает дымиться и искриться.

Уточняется, что всего на борту находились 189 пассажиров, два пилота и четыре бортпроводника. Несколько человек получили легкие травмы во время эвакуации.

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      Марк Успенский
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