Пассажирский самолет загорелся после приземления и попал на видео

Komo News: пассажирский самолет Delta загорелся в Сиэтле и попал на видео

Пассажирский самолет авиакомпании Delta загорелся после приземления в Сиэтле, США, и попал на видео очевидцев. Об этом сообщает Komo News.

По информации издания, лайнер приземлился в Канкуне, Мексика, после чего в результате короткого замыкания одного из проводов его носовая часть вспыхнула. Стюардессы попросили пассажиров бросить вещи и эвакуироваться через аварийный вход в задней части самолета. На записи видно, как люди покидают самолет, в то время как передняя часть фюзеляжа начинает дымиться и искриться.

Уточняется, что всего на борту находились 189 пассажиров, два пилота и четыре бортпроводника. Несколько человек получили легкие травмы во время эвакуации.