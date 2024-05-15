Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 15 мая 2024Силовые структуры

Пермский следователь отказался приостановить дело воюющего в ДНР участника СВО

«Ъ»: СК отказался приостановить дело участника СВО из Перми, задержанного в ДНР

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пермский следователь отказался приостановить производство по уголовному делу бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева, обвиняемого в коррупции, который заключил контракт с Минобороны и отправился служить в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Участника специальной военной операции задержали в начале апреля на территории ДНР и отправили под арест в пермский СИЗО. Новые изменения в российском законодательстве предписывают следственным органам приостанавливать уголовные дела в отношении контрактников, участвующих в СВО. На этом основании командование ходатайствовало об этом в отношении Шварева, однако пермский следователь решил, что войска ДНР не относятся к вооруженным формированиям России, и отклонил просьбу военных.

Шварев в составе отдельного формирования «Каскад» внутренних войск МВД ДНР участвовал в боевых действиях. Он попал в это подразделение после заключения контракта в сентябре 2023 года и дослужился до командира отделения, хорошо проявил себя во время службы и был представлен к медали «За отвагу».

Решение отправиться на СВО Шварев принял, находясь под следствием. За месяц до этого в отношении него пермское управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взяток. По данным следствия, он передал заключенному телефон, а другому заключенному тоже разрешил пользоваться средствами связи и передвигаться по территории колонии самостоятельно. За это Шварев получил, как считает следствие, от жены заключенного часы, а также выяснилось, что на протяжении года ему передали 437 тысяч рублей.

Шварев вину не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

      Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше