Пермский следователь отказался приостановить дело воюющего в ДНР участника СВО

«Ъ»: СК отказался приостановить дело участника СВО из Перми, задержанного в ДНР

Пермский следователь отказался приостановить производство по уголовному делу бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева, обвиняемого в коррупции, который заключил контракт с Минобороны и отправился служить в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Участника специальной военной операции задержали в начале апреля на территории ДНР и отправили под арест в пермский СИЗО. Новые изменения в российском законодательстве предписывают следственным органам приостанавливать уголовные дела в отношении контрактников, участвующих в СВО. На этом основании командование ходатайствовало об этом в отношении Шварева, однако пермский следователь решил, что войска ДНР не относятся к вооруженным формированиям России, и отклонил просьбу военных.

Шварев в составе отдельного формирования «Каскад» внутренних войск МВД ДНР участвовал в боевых действиях. Он попал в это подразделение после заключения контракта в сентябре 2023 года и дослужился до командира отделения, хорошо проявил себя во время службы и был представлен к медали «За отвагу».

Решение отправиться на СВО Шварев принял, находясь под следствием. За месяц до этого в отношении него пермское управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статьям о превышении полномочий и получении взяток. По данным следствия, он передал заключенному телефон, а другому заключенному тоже разрешил пользоваться средствами связи и передвигаться по территории колонии самостоятельно. За это Шварев получил, как считает следствие, от жены заключенного часы, а также выяснилось, что на протяжении года ему передали 437 тысяч рублей.

Шварев вину не признал.