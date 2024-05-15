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08:15, 15 мая 2024Силовые структуры

Подпольную вебкам-студию ликвидировали в российском регионе

МВД: межрегиональную вебкам-студию ликвидировали в Иркутске

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Иркутске полицейские ликвидировали межрегиональную вебкам-студию, распространявшую порнографию по всей стране и за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что 34-летний житель Новосибирской области оборудовал несколько студий в квартирах по всей стране. Например, в Иркутске «трудились» три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Трансляции велись преимущественно в ночное время.

«В ходе обысковых мероприятий в самой студии, а также по местам жительства женщин полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, а также бесствольный пистолет “Оса”», — рассказали в МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Организатор бизнеса заключен под стражу.

Ранее стало известно, что жительница Великобритании променяла работу в полиции на вебкам-индустрию и не пожалела о своем решении.

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      Евгений Силаев
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