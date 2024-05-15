Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 15 мая 2024Бывший СССР

Пушилин высказался о тактике российских военных в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются в ДНР и не дают противнику закрепиться
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российские военные продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) и, грамотно выстраивая тактику, не дают противнику закрепиться. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы сейчас видим, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику — они не останавливаются, не дают противнику закрепляться», — отметил он.

По словам Пушилина, благодаря действиям Российской армии украинские военные не могут подтянуть резервы. «Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные планируют взять под контроль Краматорск, Славянск, Красноармейск и Константиновку. Он подчеркнул, что ВС России должны будут занять и другие населенные пункты.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьера Словакии ранили при стрельбе после заседания кабмина

      С блогерши Ивлеевой отказались взыскать один рубль за «голую вечеринку»

      Ксения Собчак пришла на вечеринку с сумкой за 575 тысяч рублей

      Стало известно об открытии перспектив для артударов ВС России по Харькову

      В экологически чистом топливе для самолетов увидели угрозу планете

      «Пластиковый дождь» в российском городе объяснили

      Из вулканического пепла создали дешевый аккумулятор

      В США назвали странным выступление Блинкена в киевском баре

      Мурашко прокомментировал список якобы запрещенных для водителей препаратов

      США назвали условие для переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше