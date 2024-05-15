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16:34, 15 мая 2024Россия

Путин обратился к командующим российскими военными округами

Президент России Путин поблагодарил командующих российскими военными округами

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин обратился к командующим российскими военными округами и поблагодарил их за боевую работу. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, он хотел лично поздравить высших офицеров с 9 мая, так как знал, что в праздник те находились на рабочих местах.

«Хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за (...) боевую работу», — поблагодарил военных президент.

Как сообщалось ранее, Путин провел встречу с командующими войсками военных округов. На ней глава государства представил нового министра обороны Андрея Белоусова и впервые прокомментировал смену главы оборонного ведомства.

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      Марк Леонов
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