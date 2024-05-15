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01:40, 15 мая 2024Россия

Путин положительно оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса

Путин положительно оценил подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию кризиса на Украине. В Пекине понимают его первопричины, указал Путин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», текст опубликован на сайте Кремля.

«Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение», — отметил глава РФ.

По словам Владимира Путина, это нашло отражение в плане из 12 пунктов «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», опубликованном в феврале 2023 года. Зафиксированные идеи и предложения говорят об искреннем стремлении Китая способствовать стабилизации ситуации на Украине, подчеркнул президент России.

Напомним, визит главы РФ в Китай пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Ранее в МИД рассказали, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит важную роль, которую Пекин и Москва играют на международной арене.

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      Марина Совина
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