Путин поручил максимально «открыть» одно из самых закрытых ведомств России

Путин поручил главе Минобороны Белоусову максимально «открыть» ведомство

Президент России Владимир Путин поручил новому главе Минобороны Андрею Белоусову максимально «открыть» одно из самых закрытых ведомств страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно», — сказал глава государства.

Он уточнил, что это необходимо для того, чтобы ведомство впитало самое лучшее и современное, что можно использовать для работы на поле боя с бойцами, участвующими в специальной военной операции.

Ранее Путин обратился к командующим российскими военными округами и поблагодарил их за боевую работу. Он отметил, что хотел лично поздравить высших офицеров с 9 мая, так как знал, что в праздник те находились на рабочих местах. «Хочу вас и всех ваших подчиненных поблагодарить за (...) боевую работу», — поблагодарил военных президент.