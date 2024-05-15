Путин рассказал о познаниях в китайских боевых искусствах
Президент России Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что немало знает о китайских боевых искусствах и уважает местную философию. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
«Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии», — сказал Путин.
Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.
Ушаков также отметил, что выбор Китая в качестве страны для первого официального визита Путина после переизбрания отражает «личную химию» между ним и Си Цзиньпином.