Путин рассказал о познаниях в китайских боевых искусствах

Путин заявил, что немало знает о китайских боевых искусствах и философии

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что немало знает о китайских боевых искусствах и уважает местную философию. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии», — сказал Путин.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Ушаков также отметил, что выбор Китая в качестве страны для первого официального визита Путина после переизбрания отражает «личную химию» между ним и Си Цзиньпином.

