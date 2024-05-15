Путин рассказал о стиле общения Си Цзиньпина

Путин: каждая встреча с Си Цзиньпином — обмен мнениями по актуальным вопросам

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью китайскому агентству Синьхуа, что каждая его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином — это обмен мнениями по актуальным вопросам. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

По словам российского лидера, каждая их встреча — не только общение давних друзей, но и обмен мнениями по самым актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Путин также отметил, что у Си Цзиньпина «уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения».

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Ушаков также отметил, что выбор Китая в качестве страны для первого официального визита Путина после переизбрания отражает «личную химию» между ним и Си Цзиньпином.