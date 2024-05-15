Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:49, 15 мая 2024Экономика

Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик

Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия планирует войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что сейчас Россия входит в пятерку мировых экономик.

Ранее исполняющий обязанности главы Минэкономразвития и кандидат на эту должность в новом правительстве Максим Решетников признал, что существуют определенные признаки перегрева экономики, однако положительные изменения есть даже при более высоком, чем хотелось бы, уровне инфляции.

Чиновник указал, что рассуждения о сдерживании роста промышленности с помощью высоких ставок не совсем корректны, потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости развития не будет. Противопоставлять Центробанк и промышленность нельзя, необходим баланс, к которому постепенно приходят регулятор и правительство.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      Путин объяснил главную проблему переговоров по Украине

      Путин назвал приоритеты России

      Система ПВО сработала в Севастополе

      Путин рассказал о познаниях в китайских боевых искусствах

      За границей выросли продажи российских активов

      Путин рассказал о стиле общения Си Цзиньпина

      Назван самый недооцененный способ усилить страсть в постели

      Бывший шеф-повар перенес 20 операций и занялся проституцией

      Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше