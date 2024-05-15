Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик

Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

Россия планирует войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что сейчас Россия входит в пятерку мировых экономик.

Ранее исполняющий обязанности главы Минэкономразвития и кандидат на эту должность в новом правительстве Максим Решетников признал, что существуют определенные признаки перегрева экономики, однако положительные изменения есть даже при более высоком, чем хотелось бы, уровне инфляции.

Чиновник указал, что рассуждения о сдерживании роста промышленности с помощью высоких ставок не совсем корректны, потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости развития не будет. Противопоставлять Центробанк и промышленность нельзя, необходим баланс, к которому постепенно приходят регулятор и правительство.

