Путин изменил состав наблюдательного совета «Ростеха»

Путин включил Алиханова, Мантурова и Дюмина в наблюдательный совет «Ростеха»

Российский президент Владимир Путин включил в наблюдательный совет государственной корпорации «Ростех» первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, главу Минпромторга РФ Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме изменения состава наблюдательного совета, документ также прекратил полномочия двух его членов. Это помощник президента России Игорь Левитин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что «Ростех» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) нарастят производство востребованных в ходе специальной военной операции (СВО) «летающих авиабомб» — бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).