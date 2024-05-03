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11:03, 3 мая 2024Наука и техника

«Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

Чемезов: «Ростех» и КТРВ для СВО нарастят производство «летающих авиабомб»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Михаил Мишустин и Сергей Чемезов

Михаил Мишустин и Сергей Чемезов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) нарастят производство востребованных в ходе специальной военной операции (СВО) «летающих авиабомб» — бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Идет наращивание авиационных бомб всех калибров и видов», — сказал руководитель.

В апреле в публикации немецкого издания N-TV утверждалось, что у Вооруженных сил Украины нет средств против российских бомб с УМПК.

В том же месяце китайский специалист в области авиационного вооружения Чжан Сюэфэн допустил, что масштабное применение Воздушно-космическими силами России авиабомб с УМПК изменит ситуацию в зоне СВО.

В январе Министерство обороны России показало авиабомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК, который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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