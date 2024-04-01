В Китае оценили влияние планирующих бомб на СВО

Эксперт Сюэфэн: масштабное применение бомб с УМПК изменит ситуацию в зоне СВО

Масштабное применение Воздушно-космическими силами России авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Влияние бомб на спецоперацию оценил китайский военный эксперт, специалист в области авиационного вооружения Чжан Сюэфэн в беседе с Global Times.

«Если тенденция широкомасштабного применения Россией планирующих управляемых бомб сохранится, то они станут оружием, которое изменит расклад сил в российско-украинском конфликте», — сказал он.

Эксперт отнес к преимуществам бомб с УМПК точность, дальнобойность и относительно невысокую стоимость. Сюэфэн отметил, что УМПК позволит российским военным раскрыть потенциал бомбы ФАБ-3000. Базовую версию бомбы сбрасывают непосредственно над целью, что подвергает самолет-носитель дополнительному риску.

УМПК, который состоит из навигационного оборудования и раскладывающихся крыльев, превращает свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы.

В феврале издание Military Watch Magazine писало, что российские бомбы с УМПК, которые несут истребители-бомбардировщики Су-34, стали альтернативой ракетам.