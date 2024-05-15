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04:30, 15 мая 2024Бывший СССР

Резервы ВСУ оценили

Полковник Матвийчук: у ВСУ есть резерв в 100-150 тысяч человек под Киевом
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть резерв в 100-150 тысяч человек, но они необходимы для обороны Киева, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также заметил проблемы с вооружением этой группировки.

«У Украины есть резервы в 100-150 тысяч человек, но они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжелой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам», — сказал полковник.

По его словам, российские войска контролируют небо, огневое преимущество находится на их стороне, в то время как Украине до сих пор не удается решить проблемы с поставками техники и боеприпасов.

«Что касается людей, то наловить кого-то еще можно. Но всех нужно научить, вооружить, нужны артиллерия, танки, авиация, а всего этого нет. Так что опять будут огромные жертвы», — заключил Матвийчук.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что находятся на пределе и их резервы достигли минимума.

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