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09:15, 16 мая 2024Ценности

Рита Ора снялась в трусах

Британская певица Рита Ора показала фото в клетчатых трусах
Рита Ора

Рита Ора. Фото: @ritaora

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость показала серию фото, на одном из которых предстала в комплекте, состоящем из футболки и трусов с принтом в клетку. Поверх упомянутого комплекта звезда надела укороченное пальто. Помимо этого, она примерила белые облегающие ботфорты.

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В качестве аксессуаров певица выбрала солнцезащитные очки. Вдобавок исполнительница распустила волосы.

Ранее Рита Ора вышла в свет в наряде без нижнего белья. Знаменитость появилась на ежегодном бале Met Gala в компании мужа, актера и кинорежиссера Тайки Вайтити.

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      Екатерина Ештокина
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