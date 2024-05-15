Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:33, 15 мая 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о пострадавших из-за удара ВСУ по Каменке-Днепровской

Рогов сообщил о семи пострадавших из-за удара ВСУ по Каменке-Днепровской

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каменке-Днепровской в Запорожской области пострадали семь человек. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно как минимум о семи пострадавших», — говорится в публикации.

15 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской. По его словам, было зафиксировано около семи ракетных прилетов в центре города. Он отмечал, что на месте работали спасатели и медики. Губернатор региона также призывал жителей города не выходить на улицу и прятаться в бомбоубежищах.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о сложностях во время операции раненого премьера Словакии

      Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента

      Канцлер ФРГ отреагировал на покушение на премьера Словакии

      Байден прокомментировал нападение на премьера Словакии Фицо

      В Грузии назвали срок наложения вето на закон об иноагентах

      Врач назвала неожиданную причину развития болезни Альцгеймера

      Гашек оценил чемпионат мира по хоккею без россиян

      Рогов сообщил о пострадавших из-за удара ВСУ по Каменке-Днепровской

      Стюардессы сделали фото в мини и взбудоражили пользователей сети

      Неизвестные в масках разбили топором машину россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше