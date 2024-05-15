Рогов сообщил о пострадавших из-за удара ВСУ по Каменке-Днепровской

Рогов сообщил о семи пострадавших из-за удара ВСУ по Каменке-Днепровской

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каменке-Днепровской в Запорожской области пострадали семь человек. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно как минимум о семи пострадавших», — говорится в публикации.

15 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской. По его словам, было зафиксировано около семи ракетных прилетов в центре города. Он отмечал, что на месте работали спасатели и медики. Губернатор региона также призывал жителей города не выходить на улицу и прятаться в бомбоубежищах.