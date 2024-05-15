Росгвардейцы нашли в ДНР гранатометы и боеприпасы из стран НАТО

Росгвардия нашла в ДНР полевой склад ВСУ с оружием из стран НАТО

Росгвардейцы и сотрудники ФСБ обнаружили полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военными поставками из стран НАТО на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

Отрабатывая полученную от военной контрразведки информацию российские военнослужащие нашли замаскированный тайник. Его содержимое сняли на видео.

Оттуда были изъяты семь гранатометов производства Швеции, Чехословакии и Болгарии, более ста гранат и взрывателей, шесть выстрелов к противотанковым гранатометам, две противопехотные мины, семь тысяч боеприпасов к огнестрельному оружию.

Ранее 15 мая сообщалось об обнаружении в Авдеевке заминированных ВСУ схронов, в которых находилось 30 килограммов тротила, более 200 ручных гранат, а также мины различных типов и свыше 200 тысяч патронов к стрелковому оружию.