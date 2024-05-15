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15:57, 15 мая 2024Экономика

Россия заметно нарастила вывоз одного вида морепродуктов

АСРФ: экспорт крабов из России вырос на 18,7 процента по итогам 2023 года

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза крабов из России увеличились на 18,7 процента в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 85,6 тысячи тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

В сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 14,1 процента. Аналитики связали заметный прирост экспорта крабов из России в том числе с «разворотом на Восток» в условиях санкционных ограничений. Так, в 2023 году на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пришлось в общей сложности 98 процентов всего крабового экспорта РФ, хотя в 2021-м показатель составлял 54 процента.

Лидером по объемам импорта российских крабов по итогам прошлого года стал Китай. За 12 месяцев покупатели из этой азиатской страны закупили у отечественных поставщиков 40,9 тысячи тонн подобной продукции, что составило почти половину всего экспорта крабов из РФ. В АСРФ отметили, что за два года поставки в этом направлении увеличились в 2,5 раза. Согласно данным китайской таможни, с 2021-го доля России в импорте живого краба не опускается ниже отметки в 65 процентов.

Ранее издание РБК сообщило о жалобах представителей российского малого и среднего бизнеса в связи с потерей «исторических» объемов вылова краба. На этом фоне хабаровская «Восточно-промысловая компания» попросила у президента Владимира Путина разрешения вылавливать больше. Отмечалось, что из-за реформы крабового рынка положение малых предприятий в отрасли резко ухудшилось.

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      Анатолий Акулов
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